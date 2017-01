Emergenza gelo, interruzione dell’erogazione idrica nella notte: tutti i comuni interessati

"La campagna di prevenzione messa in campo da GORI - spiega l'azienda - nei giorni precedenti l’ondata di freddo gelido che si è abbattuta sulla nostra regione ha alleviato i danni. Il video-tutorial su come riparare gli impianti dalle gelate, visualizzato da migliaia di utenti, e le manovre tecniche preventive, quali le chiusure del flusso idrico durante la fascia notturna, hanno consentito di ridurre notevolmente il numero di interventi, rispetto all’analoga situazione verificatasi due anni fa. Tuttavia, sono già oltre 3.000 le segnalazioni degli utenti pervenute mediante i canali di contatto dell’azienda e gli operatori sono incessantemente al lavoro per rispondere alle diverse segnalazioni e ripristinare le infrastrutture idriche in tutti i comuni.

Per la gestione dell’emergenza gelo GORI ha potenziato ulteriormente i servizi telefonici per le segnalazioni di guasto, attivi h 24, e i servizi di pronto intervento per la riparazione di guasti agli impianti di utenza, che stanno interessando in particolare i comuni di Fisciano, Mercato San Severino e Vico Equense.

Il perdurare dell’ondata di gelo, che, stando alle previsioni meteo, interesserà il territorio campano sino a mercoledì prossimo, ha costretto GORI ad effettuare anche nei prossimi giorni le manovre di chiusura del flusso idrico.

In via precauzionale, per evitare congelamenti e rotture degli impianti di utenza nelle ore di minimo utilizzo della fornitura, sarà dunque interrotta l’erogazione idrica dalle ore 22 alle 6 nei giorni 09/01/17 - 10/01/17 e 11/01/17 (fino alle ore 6 del giorno 12/01) per le utenze poste a quota altimetrica più elevata ubicate nei seguenti comuni: Ercolano, Bracigliano, Gragnano, Massa Lubrense, Lettere, Mercato San Severino, Pimonte, Sant’Agnello, Sorrento e Vico Equense.

I dettagli delle strade interessate dalla chiusura idrica programmata e gli aggiornamenti sono presenti sul sito www.goriacqua.com, nella sezione "Avvisi all'Utenza".