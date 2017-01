Zoomafie, convegno a Villa Bruno

Sabato prossimo 14 gennaio, alle ore 18.30, presso la Biblioteca Comunale “Villa Bruno” (via Cavalli di bronzo 20) a San Giorgio a Cremano, l’EITAL (Ente Italiano Tutela Animali e Legalità) terrà un convegno sul tema delle zoomafie.

Si parlerà, spiega l'EITAL in una nota, del "giro di affari della criminalità che sfrutta gli animali, affrontando tutte le pieghe di un fenomeneconomico in espansione, fatto di capillari rapporti con ogni tipo di soggetti e le modalità con cui il sistema criminale organizza questo business intorno a migliaia di vite".

EITAL, che nasce come Ente di denuncia attiva e non passiva, con i suoi “007”, "si è inserita - spiega ancora l'Ente - nel meccanismo zoo mafioso riuscendo a favorire decine di sequestri con le Forze dell’Ordine, esponendosi molto e affrontando il fenomeno a viso aperto. Commercio illecito di migliaia di cuccioli di razza, la vendita illegale di animali esotici, il traffico dei cardellini e di fauna selvatica, la detenzione economica di cani in canili, il bracconaggio, il combattimento di cani e la macellazione clandestina sono solo alcuni dei settori zoo mafiosi che EITAL contrasta e che porta all’attenzione delle istituzioni di Polizia e Politiche locali e non, tentando di sensibilizzare ogni ambiente su questo drammatico e potente frangente della società italiana".