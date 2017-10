Città intelligenti, Napoli tra le peggiori e meno vivibili d'Italia

Napoli non è una “città intelligente”. È la fotografia impietosa scattata dal Fpa – la società che organizza Forum Pa a Roma, tra pubblica amministrazione e imprese – con la sua ricerca ICity Rate.

Si tratta di un rapporto annuale che analizza il percorso dei capoluoghi italiani verso città più intelligenti, cioè più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive e vivibili. Le diverse “dimensioni urbane” analizzate nel rapporto, ciascuna ottenuta attraverso molteplici variabili e indicatori, hanno ognuna una propria classifica. Infine, tutti i dati vengono trasformati e aggregati in un valore di sintesi che consente una graduatoria finale.

La classifica vede in testa Milano, Bologna e Firenze, ma soprattutto nessuna città del Sud nella top 10. Anzi, è necessario scorrere la graduatoria fino al 47mo posto per trovare Cagliari. Napoli è 82ma su 106, più in alto di 7 posizioni rispetto all'anno precedente.

In generale, il Paese presenta realtà molto eterogenee con importanti polarizzazioni sia tra il Nord e il Sud, sia tra aree metropolitane e piccoli centri urbani. Un punto in particolare viene sottolineato dagli autori della ricerca: il “pesante ritardo strutturale rappresentato da gran parte delle città del Sud e dalla Capitale (pur con qualche debolissimo segnale di movimento) difficilmente colmabile, se non intervengono forti azioni correttive, nei tempi necessari”.

Nelle diverse classifiche Napoli riporta performance preoccupanti. Per “Suolo e territorio” e “Legalità e sicurezza” è la peggiore città d'Italia, 106ma. Grave anche la situazione nei campi “Occupazione”, 95ma, e “Istruzione”, 92ma. Ancora negative le posizioni in fatto di “Acqua e aria” (86ma), “Governance e partecipazione” (80ma), “Ricerca e innovazione” (78ma), “Crescita economica” e “Rifiuti urbani” (70ma), e “Mobilità sostenibile” (61ma).

Meglio la situazione in fatto di “Energia” (59ma), “Verde urbano” (51ma), “Cultura e turismo” (40ma) e “Crescita digitale” (25ma).