Cineclima, Cineforum e Degustazione a tema "green"

Domenica 26 Febbraio alle ore 18,00 presso la libreria Iocisto di Via Cimarosa 20 (Piazza Fuga) al Vomero, appuntamento con "Cineclima, Cineforum e degustazione".

A promuovere l'iniziativa, la libreria Iocisto, il WWF Napoli, Greenpeace gruppo locale di Napoli e Fare Decrescita Napoli.

In proiezione, "Before the Flood" il film documentario prodotto e interpretato da Leonardo Di Caprio in collaborazione con il National Geographic.

Leonardo Di Caprio ha viaggiato per due anni in giro per il mondo intervistando scienziati e politici per comprendere gli effetti che il cambiamento climatico ha avuto e sta avendo sulle nostre vite.

La proiezione sarà poi seguita da un dibattito e dalla degustazione di vino naturale prodotto da Poderie Veneri Vecchio.