“Le plastiche del futuro: le bioplastiche”, incontro al Portici Science Cafè

Mercoledì 22 febbraio alle ore 17:30, presso il bene confiscato alla camorra di Villa Fernandes in via Diaz, 144 a Portici, primo appuntamento del 2017 del ciclo di appuntamenti del Portici Science Cafè.

L’incontro, dal titolo “Le plastiche del futuro: le bioplastiche”, avrà come ospiti il dirigente di ricerca Mario Malinconico dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB) del CNR di Pozzuoli e Vincenzo Capasso coordinatore Let's do it! Italy.

«La sostenibilità del nostro pianeta passa indubbiamente per un diverso modo di produrre e consumare le merci che quotidianamente utilizziamo. Secondo alcuni, la risposta è racchiusa nella “economia circolare”: occorre sprecare meno risorse, produrre quanto basta, pensare allo smaltimento e riutilizzare al massimo i beni prodotti. In tale ottica, le bioplastiche possono svolgere un ruolo importante perché vanno ad incidere su un materiale, la plastica, che nella società odierna è una presenza impossibile da trascurare», afferma l’ing. Vincenzo Bonadies, animatore del Portici Science Cafè.

Mario Malinconico è dirigente di ricerca presso l’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IPCB-CNR), dove si occupa di sintesi e modifica chimica dei polimeri per lo sviluppo sostenibile.

Vincenzo Capasso è coordinatore italiano di Let's do It! World, organizzazione internazionale che ritiene necessario rivedere il concetto di “rifiuto”, modificando il rapporto tra la società e il modello di produzione e distribuzione.