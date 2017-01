"Ricicla anche tu con la Befana": Epifania "green" con Legambiente

Un'Epifania divertente e "green" quella promossa dal circolo di Legambiente "Città Flegrea": il 7 gennaio, infatti, la Befana farà tappa presso il Giardino dell’Orco al Lago d’Averno per regalare alle famiglie un evento magico.

In programma, spiegano i volontari del circolo, dalle ore 10 alle ore 12,30 un laboratorio di riciclo con il materiale pervenuto dalla Pulizia di Lago d’Averno volto alla creazione di piccole befane e calze natalizie per i bambini.

Seguiranno giochi natalizi per i bambini, mentre gli adulti saranno coinvolti in una visita archeologica e naturalistica per lago d’Averno. Sarà, anche possibile fare un pic nic al giardino dell’Orco.

Per informazioni e prenotazioni (entro il 6 alle ore 16.00) i volontari sono contattabili al numero 3311636020 e sulla pagina Facebook "Legambiente Città Flegrea".