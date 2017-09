Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

E' NATA L'ASSOCIAZIONE "VENTO SOLIDALE - ONLUS"! L’Associazione” VENTO SOLIDALE – ONLUS “, apolitica, apartitica, avente le caratteristiche di una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS ), ai sensi e per effetti dell’ art.10 del D.Lgs. 460/1997, è stata costituita nel mese di luglio 2017 (con atto privato regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate ed iscritto nel registro unico delle Onlus), ad opera di alcune persone appartenenti a realtà lavorative diverse, desiderose di impegnarsi nel sociale. A seguito di una precedente esperienza di solidarietà diretta vissuta dagli stessi, in occasione di una richiesta di aiuto da parte di una piccola comunità ugandese, a cui, grazie anche alla generosità di numerosi donatori di ogni età, era stata data una risposta concreta attraverso la realizzazione di un pozzo per l'estrazione dell'acqua, gli attuali soci fondatori decisero di costituire un'Associazione per conferire maggiore autorevolezza alle successive attività solidali, prevedendone comunque l'attuazione, ove possibile, anche sul territorio nazionale. La mission dell'Associazione si ispira ai valori umani della solidarietà , con particolare riferimento alle persone deboli e svantaggiate, sia in Italia che all’estero, al fine di migliorarne le condizioni. L' Associazione” VENTO SOLIDALE – ONLUS” non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, attraverso la prevalente azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, operando nel campo della beneficenza. In particolare concretizza le finalità di solidarietà sociale attraverso: - l’attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito alla opportunità di diffondere la cultura della solidarietà sociale nei confronti delle persone deboli e svantaggiate; - il sostegno di progetti specifici, individuati o elaborati dall’Associazione, rivolti al miglioramento delle condizioni di vita di persone deboli e svantaggiate, sia in Italia che all’estero, anche attraverso la collaborazione con altre organizzazioni o Enti, aventi il medesimo fine istituzionale. Attualmente, l’ Associazione “ VENTO SOLIDALE – ONLUS “ sostiene due progetti incentrati sulle necessità di persone in stato di indigenza o di forte disagio socio-economico. In particolare (dettagli sul sito web: www.ventosolidaleonlus.altervista.org) sostiene : - in Uganda: il progetto “Un trattore per Kakiri”, finalizzato all'acquisto di un trattore della serie " Utility classe B", a favore della popolazione di Kakiri (località dove si è appena concluso il progetto di realizzazione di un pozzo per l'estrazione dell'acqua), al fine di consentire lo sviluppo agricolo e socio-economico di quella comunità; - in Italia : il progetto “Sostegno italiano”, finalizzato ad aiutare, con un piccolo contributo annuale, l'organizzazione (individuata anch'essa annualmente) che, a suo insindacabile giudizio, abbia dimostrato di operare nel campo della solidarieta' diretta a favore delle persone indigenti mediante l'impiego efficace delle risorse, limitando al minimo le spese per attività di carattere secondario e concentrando i propri sforzi nello svolgimento di attività concrete ( distribuzione pasti, vestiario, ecc. ). SOSTIENICI! VISITA IL NOSTRO SITO WEB : www.ventosolidaleonlus.altervista.org

