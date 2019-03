Ischia, le immagini mozzafiato dei robot-sub nell'Area protetta Regno di Nettuno

Nell’ Area marina protetta “Regno di Nettuno”, tra Ischia e Procida, i robot–sub dell'Università Parthenope di Napoli sono stati inviati sui fondali per riprendere immagini spettacolari utili per la realizzazione della prima mappa bionomica. "La carta bionomica - spiega Giovanni Fulvio Russo, docente di Ecologia dell’Università Pathenope di Napoli e Presidente Nazionale della Società Italiana di Biologia Marina - indica la distribuzione dei paesaggi sottomarini composti da una serie di haitat. Ischia è molto varibile come paesaggi".

La discesa dei robot è coincisa con un convegno che ha portato i sei sindaci dei Comuni ischitani a dichiarare l'isola verde plastic-free. Di fatto, ad Ischia è bandito l'utilizzo della plastica monouso, compresi piatti e bicchieri. Una decisone per preservare l'incredibile patrimonio marino del luogo, sempre più minacciato dall'inquinamento.