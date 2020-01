Nuovi obblighi per i condizionatori: la campagna del Comune

Il Comune di Napoli vara un piano di comunicazione per informare, facilitare e controllare l'applicazione delle nuove norme sulla gestione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, che ora richiede la presenza di tecnici specializzati nell'istallazione e manutenzione. "L'aria è un bene comune - afferma l'assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice - e Napoli è l'unica città ad essersi dotata di un'ordinanza che prevede l'utilizzo di carburanti a basso contenuto di zolfo per le navi che entran nel porto. Con questa campagna vogliamo facilitare le operazioni di efficientamento degli impianti dei cittadini. L'efficienza di questi impianti incide per il 50 per cento sulla qualità dell'aria della città". L'importo da versare cambia a seconda della dimensione dell'impianto, a partire da 13 euro.