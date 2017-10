Green Days fa tappa a via Scarlatti

Sabato 21 ottobre dalle 9.30 alle 14.30 via Scarlatti, nel cuore del quartiere Vomero di Napoli, tornerà a tingersi di verde con gli stand e gli infopoint dedicati all’Efficienza Energetica, alla Mobilità sostenibile e all’Ecologia, per il penultimo appuntamento Green Day. I cittadini che prenderanno parte all’evento potranno usufruire di sconti e promozioni offerte dalle aziende e testare alcuni dei prodotti esposti; potranno conoscere i prodotti green di ultima generazione come hoverboard, monopattini, bici classiche, scooter e biciclette elettriche, motocicli a basso consumo e tutte le innovazioni presenti sul mercato dell’efficienza energetica oltre ai servizi offerti e consigli utili per ridurre i consumi.

Riceveranno, inoltre, specifici kit per il check up dello stato dei propri infissi oltre a check up gratuiti per scooter e moto. L’evento vedrà la partecipazione delle Aziende: Allutec, Boruni, Enel Energia Expert Napoli, Honda Palace Napoli, Junkers Bosch, La Ciclomoto Imperatore, Mototecnicaisaia. I Green Days sono organizzati dall’ANEA, in collaborazione con l’Assessorato alle infrastrutture e al trasporto del Comune di Napoli nell’ambito di EnergyMed (5-7 aprile 2018, Napoli-Mostra d’Oltremare). L’Evento sponsorizzato da Honda Palace Napoli.