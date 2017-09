La Gaiola vince il concorso ASDOMAR: è l’area marina protetta più amata d’Italia

L’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola vince il concorso ASDOMAR. E’ lei l’area marina protetta più amata d’Italia.

Il contest era stato lanciato a maggio dal marchio premium di Generale Conserve specializzato nella produzione di conserve ittiche insieme ad un partner d’eccezione come SEAC, azienda italiana leader nel settore della subacquea. Le votazioni si sono chiuse con la vittoria del parco archeologico ambientale che si trova nel cuore di Napoli, a Posillipo. 29 erano le Aree Marine Protette - istituite dal Ministero dell’Ambiente - candidate ad aggiudicarsi, grazie al voto degli utenti sul social network Facebook, sia il titolo di area marina più amata d’Italia sia la donazione di 23.000 euro.

A vincere su tutte è stata la piccola Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola” nel Golfo di Napoli, uno scrigno di biodiversità e storia incastonato lungo la costa di Posillipo a pochi passi dal centro cittadino. Un’area che negli anni ’80 iniziò un lento declino durato circa trent’anni e che dal 2002 - grazie all’istituzione dell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, e alla nascita del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus - ha iniziato il suo percorso di valorizzazione, consentendo la rinascita di questo immenso patrimonio naturalistico ed archeologico.

“L’area della Gaiola, benché luogo simbolo della costa partenopea carico di storia e suggestioni, prima dell’istituzione del Parco versava in uno stato di degrado e abbandono. Questa vittoria rappresenta una bellissima testimonianza di affetto e di stima da parte della cittadinanza, e non solo, per il grande lavoro di tutela e di riqualificazione dell’area svolto in questi anni dal Parco”, ha commentato Maurizio Simeone, ecologo marino e Presidente del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola che gestisce l’area marina protetta.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire concretamente al supporto dell’Area Marina Protetta del Parco Sommerso di Gaiola, un vero gioiello del nostro ecosistema marino. Quest’attività si sposa perfettamente con i valori dell’azienda da sempre attiva per il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia del mare e delle specie che lo popolano” dichiara Giovanni Battista Valsecchi, Direttore Generale di Generale Conserve.

La classifica è consultabile al link http://areemarine.asdomar.it/ areemarine/classifica