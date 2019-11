Fridays for Future, 30mila studenti in piazza in Campania

Sono 30mila gli studenti scesi in piazza questa mattina in tutta la Campania in occasione del quarto appuntamento con il Global Strike.

"Oggi puntiamo il dito contro i potenti del mondo, gli stessi che si riuniranno in occasione della Cop25 per discutere di ambiente e cambiamenti climatici, noi e solamente noi che stiamo invadendo le strade di tutta Italia da un anno a questa parte, possiamo avere voce in capitolo su ciò che ci riguarda in primo piano. Siamo stanchi che siano altri a decidere sul nostro futuro", dichiara Manuel Masucci, coordinatore dell'Unione degli Studenti Campania.

A Napoli il corteo, partito da Piazza Garibaldi, si è snodato per le strade della zona industriale di Napoli Est.

"In ben 10 città in tutta la Campania gli studenti chiedono risposte concrete e tempestive. Anche se il parlamento europeo ha approvato la

dichiarazione di emergenza climatica, sulla scia di tutte quelle approvate in scuole, città e regioni negli ultimi mesi, a seguito delle grandi mobilitazioni di Fridays tor Future, continueremo a protestare, perché la dichiarazione di emergenza climatica non resti un mero atto simbolico, ma la base per un'inversione di rotta radicale. Non smetteremo di scendere in piazza finché non sarà fatta giustizia climatica e sociale", conclude Masucci.