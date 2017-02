La Croce Rossa aderisce a "M'Illumino di Meno": le iniziative a Napoli e provincia

Torna come ogni anno l'appuntamento con M'illumino di Meno, la festa del risparmio energetico giunta all'undicesima edizione, indetta dal programma radiofonico Caterpillar di Rai - Radio2.

La Croce Rossa Italiana partecipa anche quest'anno con più di 50 attività di attività su tutto il territorio nazionale.

Ecco il programma delle attività previste a Napoli e provincia il 24 febbraio:

Napoli - Spegnimento di N'albero (rotonda Diaz) dalle 18.30 alle 18.35 e stand con attività per i bambini.

Acerra - Stand informativo in piazza Duomo e biciclettata ecologica.

Casalnuovo di Napoli - Stand informativo in piazza Municipio con attività per grandi e piccini con svolgimento del test per l'impronta ecologica.

Cercola - Stand informativo in piazza dei Platani con attività per grandi e piccini con svolgimento del test per l'impronta ecologica e distribuzione delle candele per flash-mob.

Pollena Trocchia - In piazza Gaetano Donizetti verrà allestito uno spazio dedicato a varie attività ludiche per gli alunni delle elementari e delle medie dell'I.C. Gaetano Donizetti con giochi, laboratori creativi, calcolo dell'impronta ecologica, mostra del riuso e gara dei cartelloni creati dagli alunni delle scuole. Sarà coinvolta anche piazza Amodio e gli esercizi commerciali.

San Giorgio a Cremano (NA) - Stand informativo in piazza Massimo Troisi con distribuzione delle candele.

Sant'Anastasia - Stand informativo in piazza Madonna dell'Arco con attività per grandi e piccoli, flash mob, video decalogo e coinvolgimento degli esercizi commerciali della zona.

Somma Vesuviana - Stand informativo in piazza Vittorio Emanuele con attività per grandi e piccoli e flash mob.