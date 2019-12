Cop 21, approvata la Dichiarazione di Napoli: gli stati del Mediterraneo si impegnano

La Conferenza degli Stati ha approvato la Dichiarazione di Napoli: un documento finale che impegna i 21 stati del bacino del Mediterraneo, con l'Unione Europea, a lavorare su obiettivi ambiziosi. "Obiettivi raccolti in quattro temi", afferma il Presidente della Conferenza, il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "Obiettivi che convergono in direzione di pace, prosperità e sviluppo sostenibile".

Si tratta del contrasto - fino all'eliminazione - dei rifiuti in mare, del rafforzamento del sistema delle aree protette, di nuove strategie per contrastare i cambiamenti climatici e infine di nuove proposte di blu economy per un futuro sostenibiile".