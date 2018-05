Rifiuti, de Magistris: "Problemi superati. Ma bisogna migliorare impianti"

"Non c'è mai stata un'emergenza rifiuti in questi giorni. Abbiamo avuto qualche problema, ma lo stiamo superando". Luigi de Magistris fa il punto della situazione sui cumuli di rifiuti comparsi in alcune zone della città la scorsa settimana. "Si è trattto di un affanno dovuto alla manutenzione del termovalorizzatore di Acerra e dei problemi allo Stir di Tufino - prosegue il sindaco - In Italia siamo molto indietro con gli impianti, ma io sono molto contento di ciò che stiamo realizzando a Napoli con gli eco-distretti. Sono convinto che, nei prossimi tre anni, Napoli diventerà autonoma nel ciclo dei rifiuti".