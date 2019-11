Al via la Conferenza Onu sul Mediterraneo: "Da Napoli un messaggio planetario"

Dal 2 al 5 dicembre del 2019 a Napoli sarà ospitata la conferenza internazionale sul Mar Mediterraneo nell'ambito della convenzione internazionale di Barcellona per la tutela del Mar Mediterraneo. "In una capitale del Mediterraneo arriveranno i rappresentanti europei e rappresentanti dell'Onu, e qui sarà sottoscritto un documento importantissimo per la tutela del mare", sottolinea Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, tra i promotori della conferenza.