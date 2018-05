Bandiere blu: la Campania terza in Italia

La Campania sale sul podio nella classifica delle Bandiere Blu. Grazie ad una new-entry scavalca le Marche per numero di spiagge pulite. Ad ottenere il prestigioso riconoscimento è stato il trio di coste di Sorrento, Piano di Sorrento ed Ispani. Con questa sono in totale 18 le Bandiere Blu ottenute scavalcando le Marche che invece sono a quota 16. Il sorpasso è avvenuto grazie anche al fatto che le coste marchigiane hanno perso una bandiera.

La Campania si piazza sul gradino più basso del podio alle spalle della Liguria, che domina la classifica con 27 bandiere, e della Toscana che arriva a quota 19. La maggior parte delle spiagge migliori in Campania sono in provincia di Salerno, mentre la provincia napoletana fa affidamento sulle acque della Costiera Sorrentina. In tutta Italia quest’anno sono 12 le Bandiere Blu che si sono aggiunte rispetto all'anno scorso.