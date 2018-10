Ministro Costa: «Nuove norme sugli abbattimenti»

«Stiamo costituendo una Commissione Abbattimenti che ci consentirà di depositare, insieme agli altri ministeri competenti, una norma nazionale che possa dire quali sono le misure di prevenzione per le costruzioni e specificare le norme degli abbattimenti. Penso a un modello unico, veloce, garantito, trasparente ed efficace». Lo annuncia il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, parlando al Castello mediceo di Ottaviano dove ha presentato il Grande progetto Vesuvio.

La commissione anticipata da Costa sarà costituita da «procuratori della Repubblica, prefetti, avvocati e forze dell'ordine - spiega Costa - che in tre mesi dovranno formulare una proposta di legge da condividere con gli altri ministeri e poi portare in Parlamento». Per il titolare dell'Ambiente, infatti, l'attuale legislazione è «molto lenta e farraginosa, con interventi che spesso vengono fatti a macchia di leopardo. Per me - osserva - c'è bisogno assolutamente di omogeneità».