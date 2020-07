L'estate di zia Flavia diventa sempre più bollente, tra vacanze e "madonne procaci"

L'influencer napoletana Zia Flavia Food'n boobs, al secolo Flavia Corrado, dopo aver trascorso per lavoro il lockdown a Milano, è tornata nella sua amata città natale e già progetta le vacamze estive, in Sardegna quest'anno.

Uno street artist ha tra l'altro voluto immortalare l'immagine di Zia Flavia con le sembianze di una Madonna dalle forme procaci, tappezzando la sua effige in varie zone della città. "Sono molto felice di essere stata scelta per questo progetto artistico. Per me è un vero orgoglio", è il commento dell'influencer partenopea.