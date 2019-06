Viktoria Varga, fisico da urlo a Capri: la fidanzata di Pellè pazza dei Faraglioni (VIDEO)

Un fisico statuario all'ombra del simbolo di Capri. Così appare in un video su Instagram Viktoria Varga, la fidanzata del calciatore Graziano Pellè. La modella ungherese è pazza di Capri dopo averla vista per la prima volta. Con un post sul noto social network ha fatto sfoggio delle sue curve e ha commentato: “First time in Capri... that's Amore”, con tanto di canzone a tema.