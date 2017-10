Il consiglio di Valentina Nappi: "Se volete essere moralmente superiori, datela il più possibile"

La pornostar campana Valentina Nappi ha parlato del caso del noto produttore Weinstein e di altro nel corso di una lunga intervista rilasciata al blog del Corriere della Sera "Solferino 28 anni".

Che tipo di battaglia è questa contro Weinstein: neo-femminista?

“È una caccia all’orco. E la caccia all’orco è solo apparentemente antitetica a certi meccanismi di potere. In realtà essa è espressione di un femminismo prude, misandrico e anti-sesso, che non è altro che ‘verginismo’ sotto mentite spoglie. Tale verginismo è il limite a cui tende la concezione della sessualità femminile come ‘valore’. Tale ideale è il contrario di quello dell’uguaglianza fra i generi, che sta proprio nella direzione opposta: quella del ‘prezzo’ che tende a zero, del sesso femminile che cessa di essere ‘risorsa scarsa’”.

Cioè?

“Il caso Weinstein può essere uno spunto per discutere del rapporto fra “accesso alla carne femminile” e posizionamento sociale. Oggi dovremmo innanzitutto chiederci questo: “è bene, è giusto, è razionale, è utile che in una società avanzata il sesso femminile continui ad essere merce di scambio come in passato?” La risposta antisessista io credo debba essere “no”. Ma è illusorio pensare che il sesso femminile possa cessare di essere merce di scambio se persiste una situazione in cui c’è scarsa disponibilità (ciò che è risorsa scarsa è giocoforza merce di scambio, in un modo o nell’altro). Viceversa, se ci fosse disponibilità, se anche l’operaio (e non solo il ‘boss’ della situazione) avesse la possibilità di essere soddisfatto, allora meccanismi come quelli in gioco nel caso Weinstein perderebbero completamente ogni significato (che senso avrebbe usare la propria posizione per ottenere quello che tutti hanno a portata di mano?)”.

Come se ne esce?

“Bisognerebbe far diventare la carne femminile sempre più ‘cheap’, finché non diventi illimitamente attingibile come l’aria. È chiaro che non possiamo realizzare un regime totalitario che obblighi tutti a far sesso con tutti. Però abbiamo l’arma delle mode, dell’influenza che i media possono avere sulla psicologia di massa: possiamo far passare l’idea che sia cool essere come Valentina Nappi e che sia invece out essere sessualmente selettive. Alle ragazze bisogna dire: se volete essere chic e moralmente superiori, datela il più possibile, concedetevi ai losers, agli emarginati, ai neri che vendono fazzoletti ai semafori, agli ‘ultimi’. Anche a costo di andare contro certi vostri istinti (l’attrazione femminile per i ‘vincenti’ e la tendenza a controselezionare i losers è riprovevole, ma purtroppo è naturale). È necessario dunque riscoprire, anche nell’attrazione sessuale, il bello di essere controistintivi".

Nel cinema porno, volere una parte in un film significa voler fare del sesso: in questo caso è evitabile che al provino venga chiesto di fare del sesso? C’è più meritocrazia? Più mercificazione?

“Nel mondo del porno il sesso è qualcosa di un po’ più normale, c’è più uguaglianza da questo punto di vista rispetto al resto del mondo, anche se comunque non c’è abbastanza uguaglianza. Ma perlomeno l’appetito sessuale femminile è riconosciuto e sdoganato, cosa che invece spesso non accade in altri ambienti. Ci sono femministe radicali, anche di un certo rilievo accademico, che hanno affermato che il sesso eterosessuale è sempre stupro, e moltissime altre pur non arrivando a tali estremi vanno pulsionalmente in tale direzione: queste idiozie nel porno per fortuna non esistono”.

Cosa l’ha colpita di più di questo scandalo?

“Tutto è andato secondo copione. Patetico copione. Accuse pubbliche cui non seguono denunce”.