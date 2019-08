Leonardo Di Caprio in yacht a Castellammare

Continua la vacanza napoletana di Leonardo Di Caprio e prosegue all'insegna del lusso oltre che della cultura. Oltre ad aver visitato gli scavi di Pompei ed Ercolano l'attore americano sta alloggiando sul super-yacht che è stato di Aristotele Onassis, chiamato Christina.

Un'imbarcazione lussuosa e storica sulla quale sono stati ospitati diversi grandi della storia e che può essere noleggiata. A cifre non proprio accessibili a tutti, visto che servono circa 700mila euro per una settimana, ma che non hanno scoraggiato l'attore miliardario. Il panfilo di 99 metri è ormeggiato all'interno dello Stabia Main Port di Castellammare.