Uomini e donne, Nilufar Addati sceglie Giordano Mazzocchi

Sotto una 'pioggia' di petali di rose la 19enne Nilufar Addati ha scelto il suo amore nella puntata odierna di Uomini e donne: si tratta di Giordano Mazzocchi, che ha battuto in finale Nicolò Ferrari. La tronista puteolana ha scelto dunque quello che sembrava il favorito del pubblico, nonostante la recente attrazione mostrata verso Ferrari, ex partecipante di 'Riccanza'. Mazzocchi invece è un ventiduenne di Avezzano, provincia de L'Aquila: il giovane ha mostrato un sentimento reale verso Nilufar, emozionandosi al momento della scelta. Più sicura invece è parsa la 19enne napoletana, che aveva forse maturato la decisione già da diversi giorni. I due hanno salutato Maria De Filippi, gli autori del programma e gli ospiti in studio, cominciando la loro vita insieme.

"Sono felice", ha detto Mazzocchi salutando il programma.