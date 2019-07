Tony Colombo e Tina si riappacificano. Il cantante: "Sei finalmente mia"

Dopo una sola settimana di litigi Tony Colombo e la moglie Tina tornano insieme. I due, che avevano rivelato di voler voltare pagina non più di due giorni fa, hanno evidentemente ritrovato il sentimento che li univa. E così tornano i selfie, i video, le stories, i documenti di una vita di coppia che sembra felice. E, contemporaneamente, usciranno i nuovi singoli del cantante neomelodico Tony: tra questi l'annunciato ''A gelusia', che probabilmente narra del sentimento che ha momentaneamente separato la discussa coppia, protagonista del matrimonio che ha fatto parlare l'Italia intera.

Il rapido ritorno di fiamma non è stato accolto benissimo da molti followers dei due: "Ci avete presi in giro", sostengono in molti. "Avete scherzato con i sentimenti". Ma Tony Colombo e Tina non sembrano essere toccati dalle critiche: "Sei finalmente mia", scrive lui diretto alla moglie. "Non ho mai smesso di amarti", risponde Tina.