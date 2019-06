Tony e Tina Colombo in love. Il cantante: "Sono tutte invidiose di te, amore"

Non perdono occasione per ribadire il loro amore Tony Colombo e Tina Rispoli in Colombo. I due sposini, protagonisti del matrimonio che ha fatto discutere un'intera nazione, si inviano continuamente messaggi d'amore attraverso i social networks. Un sentimento forte, che fa sognare tanti fan della coppia, anche se non mancano le polemiche. Sono molti, infatti, coloro che si rivolgono a Tina su Instagram, contestandole eventuali ritocchi delle foto. A costoro ha voluto rispondere il cantante neomelodico Tony Colombo, con un commento: "Ti soffrono amore mio", ha scritto Colombo rivolgendosi alla moglie. "Ti soffrono quelle che non hanno l'umiltà di ammettere che tu hai personalità. Perché alla fine dei conti vogliono essere tutti 'Tina', te lo dice tuo marito. Ti amo".