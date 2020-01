Tony e Tina in pelliccia a Montecarlo, la risposta alle critiche: "Voi mangiate carne e parlate"

Nuova polemica per Tony e Tina Colombo, la coppia che negli ultimi tempi divide il pubblico in modo netto tra 'fan' e 'haters'. Il popolare cantante neomelodico e la consorte si sono lasciati ritrarre a Montecarlo, la città-Stato del Principato di Monaco: qui i due hanno trascorso un fine settimana di vacanza. Un particolare, però, non è sfuggito ad alcuni followers: le vistose pellicce con le quali i Colombo's hanno affrontato le rigide temperature francesi.

Pioggia di critiche sugli account Instagram, pioggia che non ha colto impreparato Tony. Il cantante ha risposto alle critiche con una serie di stories nella quale si rivolge ai followers: "Ci dite delle pellicce, ma sicuramente mangiate alette di pollo, kebab, salsicce, carne. Ecco, allora la prossima volta ragionate, fate funzionare il cervello. Anche io sono contro gli abusi sugli animali ma mi piacciono le pellicce e anche a mia moglie". Questa la riflessione di Colombo.