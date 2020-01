Francesco Merola sta con Tina Colombo: "Il passato non va giudicato"

Giorni difficili per Tony e Tina Colombo, sottoposti al torchio della stampa e dell'opinione pubblica. Proprio oggi la Polizia Penitenziaria ha licenziato i cinque musicisti che hanno partecipato alle 'esagerate' nozze della coppia. Il sindacato Uspp ha chiesto a Tina Colombo, inoltre, di non "prendere in giro i napoletani".

A solidarizzare con la coppia ci sono non solo i tanti followers sui social, ma anche alcuni personaggi famosi. Tra questi Francesco Merola, cantante e figlio del grande Mario: "Il passato di qualcuno è suo e non va giudicato a vita", scrive Merola riferendosi a Tina Colombo e al suo matrimonio con il boss Marino. "Oggi è questa la realtà, viva la musica, viva l'amore", conclude Francesco Merola.