Tina Colombo rigoverna la cucina, Tony: "E' la mia Cenerentola"

Grande affiatamento in vacanza tra il cantante neomelodico siculo-partenopeo Tony Colombo e la moglie Tina. Ripresa durante alcune faccende domestiche, Tina si è prima lamentata per la mancanza di tatto del partner ("Ho i capelli sfatti") poi si è tranquillizzata quando Tony le ha detto: "Ecco Cenerentola che fa le pulizie. Ma a mezzanotte il suo principe azzurro non scomparirà, resterà sempre con lei".