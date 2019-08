Tony Colombo: "Io e Tina come Andrea Iannone e Giulia De Lellis"

"Ho appena visto un video di Andrea Iannone e della fidanzata Giulia De Lellis, in moto senza casco. Quando è uscita la foto di me e mia moglie in motorino senza casco in molti hanno parlato. Ma in realtà Tony e Tina sono come Iannone e De Lellis": così su Instagram il cantante neomelodico Tony Colombo ricorda l'episodio che lo vide al centro di aspre polemiche lanciate soprattutto dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che evidenziò una foto in cui Colombo era senza casco, con la moglie, su uno scooter.

"Noi siamo fan di Giulia e Iannone, però perché se io non indosso il casco sono trash e, se a non indossarlo è un altro, è fashion?", si chiede Colombo.