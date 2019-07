Tony e Tina Colombo in crisi: "Ti amo troppo, voglio fare pace"

Non sembra essere un periodo sereno per Tony e Tina Colombo, la coppia di sposi che ha fatto a lungo discutere anche i media nazionali dopo lo sfarzoso matrimonio della scorsa primavera. I due hanno interrotto le continue pubblicazioni di coppia sui loro affollatissimi account social. Tony Colombo, in particolare, ha cancellato ogni post e ha poi ammesso: "Abbiamo litigato, per colpa mia perché sono troppo geloso, forse perché sono siciliano". Non usciranno più, intanto, i nuovi singoli annunciati dal cantante neomelodico.

Intanto Tony Colombo prova a ricucire i rapporti attraverso stories: "Stanotte ho dormito male, ho sbagliato ma ti amo troppo. Voglio fare pace", scrive. Sembra meno disperata la moglie Tina Colombo, che si stupisce del fatto che i giornali parlano di una coppia che ha fatto discutere tutta Italia per lunghe settimane. "Siamo due disastri che insieme formano un capolavoro", scrive Tony Colombo, invitando la consorte a riflettere.