Tony Colombo e la story su Instagram: lite con la moglie Tina Rispoli?

“È meglio aver amato e perso che non aver amato mai”. È con una raffinata citazione del poeta inglese Alfred Tennyson che il noto neomelodico Tony Colombo, pochi mesi fa al centro delle polemiche per il suo sfarzoso matrimonio con Tina Rispoli, commenta in un'Instagram story una sua recente lite per gelosia, presumibilmente con la moglie.

“La gelosia fa litigare, questa volta è successo anche a me...”, spiega il cantante. Che non esplicita in realtà si tratti di un alterco con la moglie, nonostante la citazione di Tennyson lo lasci intendere. La sensazione comunque è che tra i due sia già tornato nuov amente il sereno.

