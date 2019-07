Tony Colombo, l'appello social: "Fate felice mia moglie"

Sono tra le coppie più 'social' del momento: Tony Colombo e la moglie Tina, protagonisti del matrimonio più discusso dell'anno, continuano a far parlare delle proprie vicende attraverso i rispettivi canali social. Su Instagram, in particolare, organizzarono un perfetto battage per il pezzo 'A gelusia' del cantante neomelodico, preceduto da una lite (secondo alcuni presunta) a cui seguì poi una perfetta riappacificazione.

Oggi Tony Colombo fa un appello attraverso il canale Instagram: "Accontentate mia moglie, lupacchiotti. Seguitela tutti su Instagram così può arrivare a 250mila followers, le manca poco". Vedremo se il messaggio sarà recepito dagli oltre tremila fan che occorrerebbero a Tina per raggiungere la fatidica quota.