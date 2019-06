Tony Colombo elogia i piatti preparati dalla moglie Tina: "Donne italiane, curate i vostri mariti"

Amore a gonfie vele tra il neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli. Tra serate in provincia, concerti e fughe d'amore, i due si godono qualche ora di relax nella loro nuovissima piscina. A pranzo un piatto di pasta con sugo e melanzane, cucinato da Tina: Tony Colombo è rimasto estremamente soddisfatto, tanto da elogiare pubblicamente - attraverso una story social - le capacità culinarie della donna.

"Donne italiane, mi rivolgo a voi: curate sempre i vostri mariti come Tina fa con me". Così Tony Colombo, fotogrando il piatto di pasta alla siciliana, ha esortato le sue followers a cucinare per i propri mariti.