Tina Colombo non è più incinta: "Purtroppo ho perso il bambino"

"Purtroppo l'ho perso, la gravidanza si è interrotta": così Tina Rispoli, moglie del cantante neomelodico Tony Colombo, risponde ad alcuni fan che le chiedono novità sulla sua gravidanza. La coppia aveva annunciato ad aprile, in diretta tv durante la trasmissione di Barbara D'Urso 'Live', di aspettare un figlio. In quell'occasione il cantante aveva anche mostrato i documenti che certificavano le autorizzazioni rilasciate dal Comune per il suo matrimonio, diventato poi un caso nazionale.