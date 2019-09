Folla in visibilio per Tony e Tina: intervengono i carabinieri per scortare i Colombo's

Circa 20mila presenze per l'ultimo concerto di Tony Colombo, che si è tenuto a Scafati, provincia di Salerno. Queste le cifre diramate dal cantante neomelodico siculo partenopeo. E in effetti le scene diffuse attraverso i social raccontano di una cittadina in delirio per l'arrivo di Tony e di sua moglie Tina. "Grazie ai carabinieri per il lavoro svolto", scrive Colombo. I militari hanno dovuto scortare - per ragioni di ordine pubblico - Tony e Tina fino al palco.