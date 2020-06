Riparte il settore matrimoni, Tony Colombo: "Chiamatemi alle vostre feste"

L'annuncio del Governatore della Campania Vincenzo De Luca sulla data di ripartenza del settore del wedding (sale ricevimento, catering, banqueting, fotografi, videomaker, artisti) ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti addetti ai lavori. Tra questi anche Tony Colombo, il popolare cantante neomelodico siculo-napoletano, marito di Tina Colombo, protagonista del celebre matrimonio che per mesi fece parlare l'intera nazione. Colombo fa della partecipazione alle feste (non solo matrimoni) il suo core-business, e sui suoi profili social ha celebrato la notizia della ripartenza del settore dal 15 giugno.

"Anche per il 2021 io e la mia band abbiamo deciso di esibirci gratis alle vostre feste", spiega Colombo. "Dovrete pagare solo le spese". L'iniziativa era partita la scorso autunno, ed evidentemente Colombo e il suo management hanno deciso di prolungarla per l'intero 2021. "Bisogna prenotare in fretta, però", aggiunge il cantante.