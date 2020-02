Tony Colombo è a Dubai, negli Emirati Arabi, per qualche giorno di vacanza con la moglie Tina. Qui si è cimentato in qualche minuto di moto d'acqua nel Golfo Persico, dedicando evoluzioni alla sua Tina rimasta in barca: "Tina, ti amo anche a Dubai", dice il cantante neomelodico alla moglie. Lei risponde: "Bravo".