Tony Colombo e il concerto saltato, Borrelli: "Il lupo perde il pelo..."

Niente permessi per un concerto di Tony Colombo a Palermo, e il consigliere campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ironizza sul neomelodico.

“Chissà se è un triste destino o si tratta di qualcos’altro – scrive sui social l'esponente partenopeo dei Verdi – ma capita spesso che quando si organizzano performance in pubblica piazza del cantante Tony Colombo ecco spuntare puntualmente il problema delle autorizzazioni. Stavolta è capitato a Palermo, per la festa popolare di via Mendola".

"Sembrava essere tutto pronto per il concerto – prosegue Borrelli – ma il giorno stesso dell’evento si scopre che le autorizzazioni mancavano. Potremmo pensare che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Spero che questo episodio gli abbia fatto comprendere che nella società civile esistono leggi e regolamenti da rispettare e che le strade e le piazze appartengono alla comunità e non a singoli soggetti che pensano di disporne a proprio piacimento".

"Questore e Prefetto di Napoli – conclude Borrelli – adottino la stessa durezza nei confronti di tutte le manifestazioni organizzate senza permessi da sedicenti neomelodici che utilizzano questa ‘etichetta’ per aggirare i regolamenti".