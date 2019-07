Polemiche sugli account social di Tony e Tina: lei getta la sigaretta dall'auto

"Restiamo interdetti dal comportamento di Tina Rispoli che, in un video postato sui social dal marito, il cantante neomelodico Tony Colombo, lancia una sigaretta che è intenta a fumare dal finestrino dell’auto. La donna, tra l’altro, non indossa la cintura di sicurezza. Riteniamo il suo comportamento pessimo e assolutamente inconciliabile con la figura di personaggio pubblico che ritiene di rivestire. In un periodo storico in cui insiste una rinnovata sensibilità nei confronti dell’ecologia e della difesa dell’ambiente comportarsi in questo modo significa sdoganare quei modi di fare che rendono sporche e degradate le nostre città".

Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli.