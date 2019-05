Polemiche sui social: "Ti ritocchi le foto". Risponde Tina Rispoli Colombo: "Vediamoci di persona"

"Dite sempre le stesse cose. Il mio fisico non è ritoccato da Photoshop, vieni a constatarlo da vicino così te ne fai una ragione. So che non è facile accettarlo per te e per altre, ma il mio corpo non è fantasia ma una bellissima realtà e chi conosce dal vivo può confermare che sto dicendo la verità": così Tina Rispoli, moglie del cantante Tony Colombo, risponde su Instagram a coloro che criticano le ultime foto pubblicate dalla donna in partenza per Modena.



Non è la prima volta che alcuni followers criticano Tina Rispoli, sostenendo che le sue foto siano ritoccate al computer.