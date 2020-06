Tina Colombo a lezione di salsa, ma piovono critiche: "Sei rigida"

Ha cominciato a studiare salsa Tina Rispoli, moglie del cantante neomelodico Tony Colombo. La donna, finita al centro di un ciclone tra i media nazionali dopo lo sfarzoso matrimonio con Tony Colombo, sta aggiornando sui progressi i suoi numerosi followers, attraverso la condivisione di video sui canali social.

Protagonista con lei è il Maestro di danza Donato Morra. Grande entusiasmo tra i fan della donna. Non manca, però, qualche commento negativo: "Un vestito più sobrio, no?", chiede una fan. "Sei rigida", commenta un altro fan. Puntuale arriva il controcanto: "Siete gelose perché è bella e voi non potete permettervi quel vestitino", scrive un'accanita ammiratrice di Tina Colombo.