Nuovo taglio di capelli per Tina Colombo: ma i fan non sono d'accordo

Ha voluto sorprendere i suoi numerosi followers, Tina Colombo, e ci è riuscita. La moglie di Tony Colombo (qui immortalata mentre rigoverna la cucina, definita 'Cenerentola' dal marito) ha pubblicato su Instagram la sua nuova acconciatura di capelli, suscitando immediatamente reazioni contrarie. C'è chi è entusiasta ("Resti magnifica") ma ci sono anche molti - cosa insolita per l'account della moglie del cantante neomelodico - voci fuori coro. "Stavi meglio prima", si legge. "Non è il tuo taglio", oppure "Come hai potuto tagliare quei bellissimi capelli?".