Tony Colombo: "Le mogli che cucinano per voi a mezzanotte vanno onorate, non tradite"

Continua l'intensa storia d'amore tra il cantante neomelodico siculo-partenopeo Tony Colombo e la moglie Tina. Un legame che ultimamente si arricchisce di contorni culinari, come dimostra la recente apertura di un canale Youtube da parte della signora Colombo. Un canale nel quale Tina (analizziamo la prima puntata) racconta la preparazione della pasta e patate con provola, variante neoclassica di un piatto tipico napoletano.

"Dovete onorare le vostre mogli, non tradirle", spiega Tony in una story su Instagram. "Quelle che cucinano a mezzanotte per voi e fanno tanto altro vanno onorate", sottolinea il cantante riferendosi a un invitante piatto di spaghetti che la moglie, a tarda sera, sta preparando per lui.