Teresanna Pugliese, proposta di matrimonio con flash mob sul Lungomare di Napoli

Natale speciale per Teresanna Pugliese. La napoletana, ex tronista di Uomini e Donne ed ex di Francesco Monte, ha infatti ricevuto dal suo compagno Giovanni Gentile una proposta di matrimonio 'da film', con tanto di flash mob sul Lungomare di Napoli organizzato con la complicità di Cira Lombardo Event Creator.

Era un pomeriggio da dedicare agli ultimi acquisti per il Natale, quello che Teresanna pensava di trascorrere sabato 23 dicembre, con una passeggiata per il centro e sul lungomare di via Caracciolo.

Ma ecco che tra una chiacchiera e l’altra ecco una pioggia di palloncini rossi a forma di cuore e un gruppo di figuranti, ha inscenato un divertente flashmob a sorpresa e, con ombrelli di fiori con lettere disegnate hanno composto la scritta "Will you marry me Terry?".

A questo punto il suo compagno Giovanni Gentile, dal quale Teresanna ha avuto il piccolo Francesco, è arrivato con un cono di 200 rose rosse e si è inginocchiato davanti a lei, porgendole un meraviglioso anello di fidanzamento di 2 carati di brillanti.

Teresanna emozionatissima e con le lacrime agli occhi ha gettato le braccia al collo del suo compagno dicendo sì!