Teresa di Uomini&Donne: "L'amore è tutto ed io l'ho trovato"

Da quando è fidanzata con Andrea Dal Corso sembra camminare “tre metri sopra il cielo”. Parliamo ovviamente di Teresa Langella, l’ex tronista di Uomini e Donne che ieri è stata una delle special guest della serata inaugurale di TuttoSposi alla Mostra d’Oltremare. “Oggi è difficile definire l’amore – dice ai microfoni di NapoliToday – ma per me è tutto quello che rende felice una persona. L’amore mi fa sentire sopra le nuvole, l’ho sempre desiderato e finalmente l’ho trovato”. Non manca, poi, un pensiero per la sua Napoli: “Napoli è casa mia e quando ne sento parlare in maniera negativa non mi fa piacere. Però, attraverso la critica riusciamo a crescere, a capire quello che non va, e a fare cose sempre migliori”.

Per Teresa non c’è soltanto l’amore a renderla felice, ma anche il lavoro. Guai, però, a definirla influencer: “Non amo essere definita influencer. La mia passione è la musica. Sono una ragazza come le altre che racconta della propria vita, che cerca di aiutare attraverso le proprie esperienze anche le altre persone”. “Ci sono tanti progetti in programma – spiega ancora – e speriamo di realizzare altri sogni. Non possiamo dire di più, ma sicuramente ci saranno altri brani e speriamo un nuovo album. Speriamo bene perché l’ultimo, in tre mesi, è arrivato a tre milioni. Quindi, sono super felice, va bene così”.

Altra reginetta della serata nella struttura di Fuorigrotta è stata la bellissima Veronica Maya. “L’amore è un insieme di parole chiave: sacrificio, volontà, costruzione, progettualità, a volte rinuncia, perdono”, ha detto a nostri microfoni. “Napoli – ha continuato – contiene tanti sentimenti contraddittori, ma tutti belli, autentici, veraci. Bisogna saper apprezzare, vedere, sempre la parte migliore”.