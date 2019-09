Temptation Island, anticipazioni: la "clamorosa" fuga di Ciro Petrone (Pisellino)

Seconda edizione di Temptation Island Vip in onda da lunedì 9 settembre con molte sorprese. Tra i protagonisti della nuova edizione un napoletano doc, Ciro Petrone, reso celebre per aver interpretato il ruolo di Pisellino in Gomorra (film).

Con un video pubblicato su Instagram, la trasmissione tv ha anticipato la rocambolesca fuga di Ciro Petrone dal villaggio dei fidanzati, in direzione residenza delle ragazze, per raggiungere la fidanzata, Federica Caputo.

Gli addetti alla sicurezza hanno provato a fermare l fuggitivo. Misteri al momento sui motivi della fuga: gelosia o bisogno d'affetto?

A condurre quest'anno Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi.