Temptation Island 2018: continuano le sofferenze di Raffaela

Non si capacita dell'atteggiamento del suo fidanzato la napoletana Raffaela alle prese con le tentazioni a cui sta cedendo il suo fidanzato Andrea a Temptation Island. Mercoledì si scoprirà se i due lasceranno insieme l'isola ma i presupposti sembrano tutt'altro che favorevoli.

A giudicare dalle imprecazioni di Raffaela difficilmente la coppia sopravvivrà all'ultimo falò di confronto. La single Teresa sembra essere sempre più vicina ad Andrea, facendogli per altro una corte spietata. Cosa che sta mandando in bestia la fidanzata napoletana che non si capacita del fatto che Andrea non riesca a resistere. Le ultime 48 ore saranno decisive per il loro rapporto.