Chiara Nasti, il tattoo dell'influencer fa discutere: "L'apostrofo sta male"

La nota influencer napoletana Chiara Nasti sta facendo discutere i suoi followers per il tatuaggio che vi mostriamo, che recita "Since 98'", con l'apostrofo alla fine. Un errore che ha scatenato una valanga di commenti al post. Il tatuaggio, nella stessa forma, è stato peraltro realizzato anche da un'altra influencer napoletana, Lucrezia Cappelli, evidentemente nata nell'anno 1998. Chiara Nasti, nota al pubblico nazionale anche per la fugace apparizione all'Isola dei Famosi, ha risposto spiegando che "visto che da piccole sbagliavamo proprio la collocazione dell'accento, abbiamo deciso di fare il tatuaggio così". Una spiegazione che non ha convinto del tutto. "Don't worry, be happy", ha detto la Nasti ai follower che le hanno fatto notare l'errore.

Le critiche si sono estese, quasi immediatamente, anche al tatuatore. Si tratta di Enzo Brandi, uno dei più noti tatuatori napoletani, vincitore di numerosi premi e autore di tatuaggi anche per i più noti calciatori azzurri. Brandi si è però difeso intervenendo nella disputa e rispondendo a uno dei commenti così.