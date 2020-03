Dopo voci incontrollate arriva la conferma: Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo non stanno più insieme. I due da tempo avevano problemi di coppia ma la certificazione di un rapporto giunto al termine l'ha data la stessa Tatangelo, attraverso i social networks. Questo il suo messaggio.

Trova quindi conferma anche l'indiscrezione lanciata da 'Chi' a fine gennaio: "Troppo tempo che la coppia non appare in pubblico", si leggeva. E in effetti - ribadisce la Tatangelo - "da un po'" i due erano single.