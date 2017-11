Da ballerina di "Amici" a mamma: la gioia di Susy Fuccillo

Bellissima notizia per Susy Fuccillo. La giuglianese ex ballerina di “Amici” (dieci anni fa ormai) diventerà mamma. È stata lei stessa a rendere nota, sui social, la novità: "Una nuova fase di vita…L’emozione più grande che una coppia può provare. Tu piccolo fagiolino in arrivo, senza saperlo hai già completato due vite, quella di mamma e quella di papà. Ti amiamo immensamente!”.

Accanto al post, una foto in cui è ritratta con un fiocco rosa sul ventre.

Oggi Susy è direttrice artistica di un'agenzia di eventi e stilista. In molti la ricordano per il suo difficile rapporto tv con Alessandra Celentano, che non la riteneva abbastanza longilinea.